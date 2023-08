Fundashon Ser’i Otrobanda verhuist voedselbos naar nieuwe locatie

WILLEMSTAD – Het voedselbos in Otrobanda, waar eetbare planten, bomen en struiken duurzaam voedsel produceren, heeft een nieuw thuis gevonden. Bijna twee jaar lang werd het voedselbos gecultiveerd aan de Ferdinandstraat in Willemstad, maar moest verhuizen vanwege plannen van de terreineigenaren.

Fundashon Ser’i Otrobanda, de stichting achter het initiatief, heeft echter snel een nieuwe locatie gevonden aan de Arubaweg, net aan de andere kant van de Julianabrug.

De verhuizing was noodzakelijk, hoewel op de oorspronkelijke locatie al anderhalf jaar aan bomen was gewerkt die vruchten begonnen te dragen. Gelukkig konden de meeste bomen en de bijbehorende aarde naar de nieuwe locatie worden overgebracht, waardoor het voedselbos behouden blijft.

Veranderingen

Naast de verhuizing zijn er ook andere veranderingen doorgevoerd in het buurtinitiatief, dat officieel bekendstaat als het Hòfinan Ser’i Otrobanda-voedselbosproject.

In plaats van gratis uitdelen, wordt groente en fruit nu aangeboden in ruil voor een bijdrage aan het bos. Hiermee beoogt de stichting een gevoel van gemeenschap en zelfredzaamheid onder de lokale bevolking te stimuleren.

Bovendien komt er een winkeltje in de Frederikstraat, waar groenten en fruit zowel worden uitgedeeld als verwerkt in andere producten.

Cindy Eman, projectmanager bij Hòfinan Ser’i Otrobanda, legt uit: “De winkel komt in de Frederikstraat, op de plek waar vroeger een bakker was. We zullen voedsel blijven uitdelen, maar we willen meer produceren. Dan kunnen we bijvoorbeeld van het overgebleven fruit smoothies maken of taarten bakken.”

Cindy legt uit dat de stichting de buurt absoluut wil blijven helpen met gratis groente en fruit. Maar dan wel door tegelijkertijd mensen meer zelfredzaam te maken. “De meeste mensen kunnen op een of andere manier iets bijdragen en dat willen we stimuleren. Dan kunnen we de meest kwetsbare mensen alle hulp geven die nodig is”.

Appeltje

Het voedselbosproject van Fundashon Ser’i Otrobanda is dit jaar genomineerd voor een Appeltje van Oranje, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door het Oranjefonds aan drie sociale projecten die groepen mensen op een bijzondere wijze met elkaar verbinden.

Naast de erkenning en aandacht die deze prijs met zich meebrengt, ontvangen de winnaars ook een geldbedrag van € 25.000. Dit geld kan volgens de stichting goed van pas komen voor het voedselbosproject, bijvoorbeeld voor wateropslag en cameratoezicht op het nieuwe terrein, en voor de verdere scholing van de drie jongeren die sinds 2020 in het voedselbos werken.