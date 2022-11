Fundraisingevent Week4Light binnenkort van start

WILLEMSTAD – Van 5 t/m 11 december organiseert Hospice Arco Cavent het jaarlijkse fundraising-event de Week4Light. In het hospice verblijven mensen die terminaal ziek zijn. Het accent ligt op de kwaliteit van het leven, goede zorg en zoveel mogelijk comfort. Het hospice is vrijwel geheel afhankelijk van giften en donaties van particulieren, bedrijven en fondsen. Tijdens de Week4Light zullen alle opbrengsten ten goede komen aan het Hospice.

Gedurende die eerste week van december probeert Arco Cavent het taboe over de laatste levensfase bespreekbaar te maken. Via Facebook, Instagram en de website deelt het Hospice content in de vorm van verhalen, korte filmpjes en inspirerende postings.

Mensen kunnen actief meedoen met de Week4Light door op één van de verkooppunten een lampionzakje te kopen en vervolgens te versieren voor een overleden dierbare.

Op zaterdag 10 december kunnen zij het zakje plaatsen in het grote herdenkingshart bij de Kathedraal van Doornen. Dankzij de magie van de kathedraal en de andere lampionzakjes vormen ze een sprookjesachtig geheel. Op deze manier kunnen mensen hun overleden dierbaren herdenken en geven ze tegelijkertijd licht aan Curaçao voor een mooi 2023.” Aldus Rianne van Gestel, directeur van het hospice.

Van 3 december t/m 10 december zijn de lampionzakjes te koop voor 10 gulden bij Zuikertuin (t.o Bruna), van den Tweel, Onderlingehulp en de Zumpiña Shop bij de Kathedraal van Doornen.

De afsluitavond is op zaterdag 10 december bij de Kathedraal van Doornen. Iedereen is welkom tussen 17.30u en 20.30u. De entree is gratis. De ingang en parkeermogelijkheden zijn bij Restaurant Number 10.