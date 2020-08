Gecrashte helikopter gelokaliseerd

4 Gedeeld

Foto – Archieffoto van een NH-90

Oranjestad – De Marine gevechtshelikopter die 19 juli bij Aruba in zee crashte is gisteren gevonden. Het toestel blijkt in 2 delen uiteen te liggen. 1 stuk bevindt zich op de plek waar het toestel in zee stortte, op ongeveer 12 kilometer uit de kust van Aruba. Het andere deel is zo’n 100 kilometer verder gevonden.

Onderzocht wordt of de resten geborgen kunnen worden. Dat is belangrijk voor het onderzoek naar de oorzaak van de crash. De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie Veiligheid Defensie meldden vrijdag dat de crash waarschijnlijk niet het gevolg is van een technische of mechanische storing.

