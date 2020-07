Gecrashte helikopter gezonken

10 Gedeeld

Foto – Defensie

Oranjestad – De neergestorte helikopter van de marine is gezonken. Dat meldt het ministerie van Defensie. De NH90 lag op zijn kop in het water en werd drijvende gehouden door vier grote plastic ballonnen die automatisch opengaan als het toestel water raakt.

Nadat twee ervan waren geknapt, is de helikopter gezonken, aldus Defensie. Berging eerder mislukte vanwege harde wind en ruwe zee. De helikopter moet als verloren moet worden beschouwd. De zee is in het gebied twee tot drie kilometer diep.

Lees ook: