Gedragscode Curaçao eGaming: het moet gedaan zijn met schijnconstructies

WILLEMSTAD – Curaçao eGaming heeft een gedragscode gepubliceerd. Daarmee geeft de masterlicentiehouder op Curaçao aan dat het gedaan moet zijn met schijnconstructies, waar ze zelf verantwoordelijk voor is. De gedragscode werd al op 1 april in gebruik genomen maar is volgens Casino.nl opvallend genoeg nog niet op de website van Curaçao eGaming zelf te vinden.

Bedoeling van de code is om zogenaamde schijnconstructies aan banden te leggen. Door die constructies is niet duidelijk wie er achter de goksites zit. Vanwege de sancties tegen Rusland is dat volgende de sector ongewenst. Geldstromen moeten inzichtelijk zijn en niet verbonden zijn aan Rusland.



Dat betekent online casino’s die geen echte aanwezigheid hebben op Curaçao, niet langer gedoogd wordt. Partijen die slechts een leeg kantoor huren en een enkele vertegenwoordiger zonder zeggenschap op het eiland in de arm nemen, moeten zo niet langer toegestaan zijn.

Trustkantoren

Hoe dat in de praktijk gaat werken staat te bezien, want veel online casino’s met een vergunning op Curaçao, hebben momenteel zo’n schijnconstructie via op het eiland gevestigde trustkantoren, waarachter eigenaren zich schuilhouden.

Ook is niet duidelijk of na publicatie van de gedragscode alle vergunninghouders nu direct tegen de lamp worden gehouden. Er zijn duizenden online casino’s op Curaçao en het vergt daarom nogal om deze allemaal te controleren.



Onlangs kwam wel naar buiten dat Curaçao eGaming opzoek is naar 250 compliance officers. Tegelijkertijd lijkt het verdienmodel van Curaçao eGaming geënt op het feit dat trustkantoren namens duizenden overzeese eigenaren daar de vergunning organiseren. Als die allemaal zouden wegvallen, komt er feitelijk een einde aan de online casino-industrie op het Caribische eiland.

Nederland

Curaçao eGaming, het handelsmerk van het bedrijf Cyberluck Curaçao nv, is een zogenaamde masterlicentiehouder op Curaçao, die zelf sublicenties uitgeeft, waardoor toezicht bijna onmogelijk is.

In veel andere landen, waaronder Nederland, is het de overheid die vergunningen verstrekt en vervolgens toeziet op de vergunninghouders. In Nederland is die taak voor overheidsinstantie de Kansspelautoriteit. In Curaçao werkt dat anders. Op het eiland is er een handjevol masterlicentiehouders die op hun beurt duizenden sublicenties verstrekken. Het toezicht daarop wordt door de Curaçaose overheid veelal aan de masterlicentiehouders zelf overgelaten.

Er staan al lange tijd hervormingen van het kansspelbeleid op Curaçao op het programma, mede door druk vanuit Nederland. November vorig jaar stelde de Socialistische Partij nog Kamervragen over illegale casino’s op Curaçao, naar aanleiding van een artikel van onderzoeksplatform Follow the Money. In december kondigde minister Dekker maatregelen aan, al heeft zijn opvolger Franc Weerwind sindsdien geen updates meer op dit vlak gedeeld met de kamer.