Geen besmettingen onder Amerikaanse toeristen op Aruba

Oranjestad – Aruba heeft vrijdag zijn grenzen met Amerika geopend. 400 mensen stapten op het vliegtuig maar geen van hen was besmet met het coronavirus.

Reizigers worden getest bij aankomst op de Arubaanse luchthaven. Een van hen was de premier zelf. Evelyn Wever Croes kwam zaterdagmiddag aan uit Nederland, waar ze Rijksministerraad had bijgewoond. Na de test moest de Arubaanse premier een dag in quarantaine. Gisteren kreeg ze te horen dat de uitslag van de test negatief was.

