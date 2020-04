Gevangenen zijn in staking

37 Gedeeld

Willemstad – Gevangenen in de SDKK zijn vandaag in staking gegaan. Sinds Corona, worden ze naar eigen zeggen, aan hun lot overgelaten in overvolle cellen van 4-6 man elk.



Bewakers dragen geen handschoenen of mondkapjes. Sociaal werkers verschijnen niet om problemen op te lossen. Schoonmaakmiddelen zijn niet voorhanden voor gedetineerden en ook het eten is slecht de afgelopen dagen.



De gevangenen hebben al een maand geen recreatie of werk en eisen betere bescherming en het vroeger naar huis sturen zodat er meer ruimte komt.