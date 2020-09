Gevolmachtigde ministers wel naar Prinsjesdag

Den Haag – De gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn tijdens Prinsjesdag wel aanwezig in de Grote Kerk in Den Haag.

Die is coronaproof gemaakt waardoor er maar 270 gasten naar binnen mogen. Normaal zijn er 900 genodigden. Kamerleden mogen daarom geen gast meenemen en ook is er geen plek voor burgemeesters en topambtenaren.

Prinsjesdag ziet er, afgezien van de locatie, ook anders uit dan anders. Er is geen rijtoer om publiek te ontmoedigen om naar Den Haag af te reizen, en geen bordesscène. Het koninklijk paar komt per auto naar de Grote Kerk. Prinsjesdag valt dit jaar vroeg: 15 september is al de derde dinsdag van de maand.

Lees ook: