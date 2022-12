Graf van rapper Boechi vernield

TILBURG – Het graf van de Curaçaose rapper Ruchendell ‘Boechi’ Windster is woensdagochtend vernield. Een deel van de steen is afgebroken en er is roetschade. Dat meldt Omroep Brabant.

De weduwe van Winster ontdekte de grafschennis zelf. Ook de bloemenzee op het graf werd deels vertrapt en de roetschade doet volgens de omroep vermoeden dat het graf in brand is gestoken.

De familie denkt aan een bewuste actie. De politie doet onderzoek naar de zaak. De nieuw bestelde steen mag daarom nog niet geplaatst worden.

Het was ook al onrustig tijdens de herdenkingsdienst van Boechi, er zou gevochten zijn. Een dodelijke schietpartij bij een tankstation daarna wordt ook gelinkt aan de uitvaart.

De Curaçaose rapper uit Tilburg werd vrijdag 9 december doodgeschoten op straat in Curaçao, waar hij was voor optredens.