Haïtiaanse president vermoord tijdens gewapende overval

De Haïtiaanse president Jovenel Moïse is vannacht vermoord tijdens een gewapende overval op zijn privéwoning. Dat meldt persbureau Associated Press. Zijn vrouw, the first lady raakte gewond bij de schietpartij.

Haïtiaanse nieuwszenders meldden dat een groep mensen, van wie sommigen Spaans spraken, het huis bestormden. Premier Dr. Claude Joseph veroordeelt de aanval en dringt er bij alle Haïtianen op aan kalm te blijven. Moïse was de 42e president van Haïti.

