Handlanger Taghi opgepakt op Curaçao

8 Gedeeld

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De handlanger van Ridouan Taghi, Gregory F. is in de boeien geslagen op Curaçao. F. is een topcrimineel die in verband wordt gebracht met meerdere geweldsmisdrijven, waaronder moorden en pogingen daartoe. Hij wordt ook verdacht van internationale drugshandel. De 49-jarige Gregory F. werd in een hotel op Jan Thiel opgepakt.

Lees ook: