Het weer op Curaçao voor donderdag 30 juli

Kralendijk – Het is half bewolkt en droog. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal eerst zwak zijn maar in de loop van de dag neemt het toe naar matig tot hard (6-17 knopen met uitschieters tot 24 knopen).



Weeroverzicht donderdag: De negende tropische cycloon van het seizoen is inmiddels ontstaan, Isaias, wat tevens de vroegste negende tropische cycloon is in mensen geheugen en daarmee een record is gebroken. Isaias trekt naar het noordoosten verder weg uit de regio en zal vandaag de Dominicaanse Republiek bereiken.

Dit systeem vormt geen gevaar voor de ABC eilanden. De lokale effecten zullen voornamelijk nog in de ochtend merkbaar zijn door de afwezigheid van de wind en benauwde weer maar de wind zal in de loop van de dag terugkeren.



Voor de uitgebreide versie van het weerbericht ga naar caribbeanweathercenter.net

