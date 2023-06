WILLEMSTAD – Een man die gisteren in de Tobagoweg liep is aangevallen door een hond. De man liep op straat en rende voor zijn leven. Om aan het dier te ontsnappen rende hij een tuin in, maar dat bleek de tuin van de hond te zijn.

Het beest besprong de man en beet hem in zijn been. De eigenaar van de hond heeft het slachtoffer naar binnen gebracht. Speciale opsporingsambtenaar Stanley Ignacio kwam ter plaatse om zich over de hond te ontfermen.