Hospice Arco Cavent start fundraising

Willemstad – Hospice Arco Cavent heeft steun nodig nu haar reguliere fundraising niet door kan gaan vanwege Corona. Jaarlijks organiseert het Hospice de Walk4Light. Dat wordt nu anders.

Je kunt dagelijks voor de Bruna in Zuikertuin Mall een polsbandje en een lampionzakje kopen. Daarop kun je een mooie tekst schrijven over iemand die er niet meer is. Met de ingeleverde lampionzakjes wordt bij de Kathedraal van Doornen een groot hart gevormd.

Arco Cavent vraagt mensen om tussen 7 en 13 december het polsbandje te dragen en eventueel hun eigen verhaal te delen op social media met de hashtag #week4light.

