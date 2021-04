Inreisbeleid Saba hangt af van vaccinatiestatus reiziger

THE BOTTOM – Het eiland Saba gaat een soort vaccinatiepaspoort hanteren voor binnenkomende reizigers. Wie gevaccineerd is, hoeft vanaf 1 mei niet in quarantaine. Het is een van de maatregelen van het eilandbestuur om Saba weer toegankelijk te maken.

Het eiland heeft geen actieve besmettingen meer en de bevolking is voor 85 procent gevaccineerd. Wie volledig is gevaccineerd moet bij aankomst nog wel een negatieve PCR-test overleggen. Alleen volledig gevaccineerde mensen mogen een dagtrip naar Saba maken. Inwoners uit Zuid Afrika en Midden- en Zuid-Amerika zijn niet welkom vanwege de besmettelijkere varianten van het coronavirus in die landen.

