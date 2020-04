Inspectie sluit The Toko

Foto: Èxtra

Willemstad – De Inspectie heeft gisteren een Bike & Breakfast op Jan Thiel gesloten.



The Toko, zoals het kleurrijke appartementencomplex heet, ligt aan het eind van de Caracasbaaiweg. Volgens de Inspectie zijn de papieren en vergunningen niet in orde.



De eigenaar van The Toko is boos en meldt in de Èxtra dat hij telefonisch contact had met de Inspectie om die te overtuigen dat alles in orde was. Tevergeefs. Volgens de eigenaar is het vaker gebeurd dat de Inspectie zich vergist en zijn zaak onterecht sluit.