Inspectie sluit toko

Foto: Èxtra

Willemstad – Ook in de coronatijd is de Inspectie actief. 15 toko’s met vergunning werden maandag bezocht en gecontroleerd.



De politie die meeliep in de controle had het vooral druk met mensen te wijzen op de twee meter afstandsregel om besmetting te voorkomen.



Een tokohouder werd betrapt op de verkoop van whisky en moest zijn zaak sluiten. Hij werd uiteindelijk aangehouden omdat hij de Inspectie niet binnen wilde laten en in de deur bleef staan.