Interparlementaire bijeenkomst IPKO van start op Curaçao

WILLEMSTAD – De Interparlementaire bijeenkomst van het Koninkrijk IPKO is gisterochtend van start gegaan op Curaçao. De vier parlementen van het Koninkrijk vergaderen in het Dreamsresort op Piscadera.

Tijdens de vergaderingen, doe tot vrijdag duren, wordt gesproken over het democratisch tekort, de ontvangst van migranten in het Nederlandse Koninkrijk, de relatie met het Nederlandse Koninkrijk en de hervormingspakketten en de geschiedenis van slavernij en kolonialisme.

De delegaties gaan ook verschillende locaties bezoeken die te maken hebben met de geschiedenis van de slavernij en het kolonialisme.

Voorafgaand aan de vergaderingen hebben Curaçao, Aruba en St. Maarten samen een tripartiete vergadering gehouden, zonder Nederland. Daar is gesproken over onderwerpen die specifiek betrekking hebben op de drie eilanden ter voorbereiding op de IPKO-vergadering.

Buitengewoon werk

Leider van de delegatie van het parlement van Curaçao is Amerigo Thodé. Hij heeft tijdens de opening een presentatie gegeven over de huidige ontwikkelingen op Curaçao en benadrukte dat Javier Silvania veel werk heeft verzet voor het land en daarmee de belastinginkomsten structureel heeft verhoogd.

Thodé vermeldde dat onder andere het IMF, de College Financieel Toezicht, het parlement van Curaçao en ook de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, Silvania complimenten hebben gegeven voor zijn werk.

Thodé zei ook dat Silvania veel steun krijgt van het Curaçaose volk. “Als gevolg van zijn management heeft Curaçao nu opnieuw een begrotingsevenwicht bereikt.”

Dificit

De Arubaanse Statenvoorzitter Edgard Vrolijk herinnerde de vergadering dat de Arubaanse motie die jaren geleden was in gediend om een geschillenregeling op te zetten, nog steeds niet uitgevoerd is.

Eerder zei Vrolijk ook al dat de coronaleningen omgezet moeten worden in een geschenk en dat de staatsschuld via Nederland moet worden geherfinancierd tegen een lagere rente.