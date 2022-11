‘Jet fuel Hato 20 procent duurder dan Brussel’

WILLEMSTAD – Vliegtuigbrandstof op Curaçao kost volgens Air Belgium twintig procent meer dan de maatschappij er op thuisbasis Brussels Airport voor betaalt. Dat meldt het Antilliaans Dagblad op basis van een online persconferentie voor de internationale media.

Ook de passagiersbelasting op Curaçao is hoger dan op de luchthaven van de Europese hoofdstad. Twee keer zoveel werd gesteld: 75 euro op Curaçao tegen 33 euro in Brussel.

Air Belgium besloot afgelopen week de vluchtfrequentie naar Curaçao tijdens het laagseizoen te staken, maar een besluit over wat er daarna, in de zomer moet gebeuren is er nog niet.

Niet definitief

De boodschap tijdens de persconferentie is volgens het AD dat Air Belgium niet definitief stopt met de vluchten naar Curaçao, maar mogelijk seizoensgebonden aanbod biedt.

De vlucht vanaf Brussel naar Curaçao wordt uitgevoerd in combinatie met de bestemming Punta Cana. Die bestemming, zo tekende de krant op, is nog duurder dan Curaçao. In de Dominicaanse Republiek kost jetfuel zelfs 53 procent

meer dan in België. En passagiersbelastingen in Punta Cana zijn zelfs drie

keer zo duur: 110 euro per persoon.

Voorts zijn er meer klachten over Punta Cana, want volgens Air Belgium verplicht deze Dominicaanse luchthaven dat reizigers met bestemming Curaçao uit moeten stappen, voordat de vlucht met nieuwe passagiers verder mag.

Euro

Los van de gestegen brandstofprijzen speelt ook de zwakke(re) euro ten opzichte

van de dollar de maatschappij parten. Er wordt verdiend in euro’s maar in de luchtvaart moet worden betaald in dollars.

Ook de energiecrisis en de hoge inflatie vormen grote uitdagingen, want geanticipeerd wordt dat de vraag zal afnemen, vooral in de ‘prijsgevoelige’ markten. De Caribische regio wordt gezien als zo’n prijsgevoelige markt.

Op 9 maart volgend jaar wordt door Air Belgium voorlopige de laatste vlucht uitgevoerd, in combinatie met Punta Cana. Afhankelijk van de situatie wordt bekeken of er vanaf de zomer weer gevlogen kan worden.