Jong Holland kampioen van Curaçao

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – Jong Holland is gisteravond kampioen van Curaçao geworden door Willemstad met 1-0 te verslaan. In de blessuretijd bracht een strafschop van Mirco Colina de beslissing. Zijn twaalfde goal dit seizoen.

De kampioenswedstrijd in de playoff-serie van de eerste divisie liga MCB werd gespeeld in het stadion van voetbalbond FFK. Dat was even daarvoor gedoopt het Rignaal ‘Jean’ Francisca-stadion. Vernoemd naar de man die 19 jaar lang de voetbalbond heeft geleid.

