Jong Holland opnieuw kampioen van Curaçao

WILLEMSTAD – Jong Holland is opnieuw kampioen geworden van Curaçao. Gisteravond wonnen de titelverdedigers van Jong Colombia met 4-1 in het Stadion Ergilio Hato van Sentro Deportivo Kòrsou.

De ‘trikolornan’, rood-wit-blauw, van Jong Holland mogen zijn kampioen geworden van de MCB Liga voor de Eerste Divisie van Federashon Futbòl Kòrsou, FFK. De score was overtuigend tegen de blauw-gelen van Jong Colombia uit Boka Samí, die vorig jaar promoveerde uit de Tweede Divisie.

Het team van trainer Bryan Anastasia scoorde in de elfde minuut door een doelpunt van Shurwendel ‘Pita’ Roosje. Jurensley ‘Enchi’ Martina maakte er in de 31ste minuut 2-0 van en dat was ook de ruststand.

In de tweede helft werd al na drie minuten opnieuw gescoord door de trikolornan. Davidson Rosa was de schutter. Jong deed het daarna rustiger aan, wat in de 79ste minuut leidde tot een tegengoal gemaakt door invaller Jean Carlos Torbed: 3-1.

Maar twee minuten later lag de bal weer in het net aan de andere kant, toen opnieuw ‘Pita’ Roosje het doel vond en de eindstand van 4-1 op het bord bracht.

Jong Holland is het eerste team dat na Centro Dominguito voor de tweede keer op rij kampioen is geworden.