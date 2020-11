Julianabrug krijgt likje verf

1.2K Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – De Julianabrug krijgt weer een likje verf. Hoofdaannemer MNO Vervat verft de 56 meter hoge brug weer in de kleuren van de Curaçaose vlag, blauw en geel.

Het grapje kost 7 miljoen gulden. Rijkswaterstaat begeleidt overigens het grote onderhoud van de brug, waarbij ook de schade van de aanvaring begin dit jaar wordt gerepareerd. Dat project kost vier miljoen gulden. De Julianabrug heeft enorm veel last van roest. Rijkswaterstaat was ook de bouwer van de brug in 1967.