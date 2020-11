Willemstad – De Nederlandse televisie gaat volgende week een documentaire uitzenden over Julieta, die eerder al op het jeugdjournaal was. De docu heet Julieta & de schildpadden in de plastic soep.

Samen met andere vrijwilligers op Curaçao redt Julieta zeeschildpadden in nood en probeert ze hun leefomgeving te verbeteren. Aanstaande zondag 22 november wordt de documentaire uitgezonden op NPO 3 om 19:25 uur. Cameravrouw Hester Jonkhout maakte het beeld.

