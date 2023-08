Kabeldieven aangehouden op Curaçao

WILLEMSTAD – Gisteren zijn twee mannen gearresteerd in een huis in Montaña Abou Bieu terwijl ze bezig waren koperen kabels te verwijderen. De arrestatie vond plaats na een tip. Toen de politiepatrouilles ter plaatse kwamen, troffen ze kabeldiefstal aan en ontdekten ze dat er nog een grote hoeveelheid kabels onaangeroerd was gebleven.

Dit leidde tot de arrestatie van twee verdachten, die werden aangehouden voor diefstal en het verbergen van gestolen goederen. De arrestaties vonden plaats in een huis aan de Kaya Duvert “Boy” Nicolina. Bij de betreffende locatie werden meerdere kabels aangetroffen die afkomstig waren van gestolen kabels van elektriciteits- en internetproviders.

Een opvallend aspect was dat een van de verdachten een t-shirt droeg met het logo van een aannemer. De politiewoordvoerder gaf aan dat nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze persoon daadwerkelijk voor de aannemer werkt.

De diefstal van kabels heeft de laatste weken geleid tot serieuze problemen, waarbij hele buurten zonder stroom kwamen te zitten. Dit heeft geleid tot een samenwerking tussen de politie en de getroffen instanties zoals Aqualectra, Flow en Digicel om deze diefstallen aan te pakken.