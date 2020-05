Kamervragen over incident met journalisten

Archieffoto van Nico van der Ven

Den Haag – Ronald van Raak heeft Kamervragen gesteld over het incident gisteren tussen drie journalisten en premier Rhuggenaath. Die verbood vragen die niet over Onderwijs gingen.

Het parlementslid voor de Socialistische partij wil een reactie van staatssecretaris Raymond Knops. Van Raak is van mening dat de pers een cruciale rol speelt en vooral nu met Corona. Niet alleen in Nederland, maar overal in het Koninkrijk.

Ook vindt de SP-er dat financiële steun aan Curaçao gepaard mag gaan met eisen aan de persvrijheid.

