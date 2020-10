Kenley Jansen in finale World Series

Kenley Jansen heeft met de Los Angeles Dodgers de World Series bereikt, de finale van het Amerikaanse profhonkbal.

De ploeg versloeg in het beslissende duel van de halve finales Atlanta Braves. De Dodgers treffen in de World Series Tampa Bay Rays. Voor de Los Angeles Dodgers is het de derde keer in de laatste vier jaar dat ze de finale van de Major League halen. Ze wonnen geen enkele keer.

Morgen is al hun eerste confrontatie in het stadion van Arlington in Texas.

Lees ook: