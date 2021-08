Koraaltuinen Marie Pampoen verwoest

422 Gedeeld

Door Caribisch Netwerk | Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – Drie jaar nadat de Curaçaose duikschool Scubaçao is begonnen met het rif proberen te herstellen, is er niks meer van de koraaltuin over bij Marie Pampoen, aan de zuidkant van Curaçao.

In de afgelopen jaren heeft de duikschool samen met vrijwilligers en middels donateurs de koraaltuinen geplant en onderhouden. Maar toen zij laatst met een groepje duikers naar de constructie zwommen, zagen ze dat deze verwijderd waren.

“In de afgelopen twee jaar sinds we de koralen hebben uitgeplant, hebben we gezien dat deze kolonies gegroeid zijn en een vitale leefomgeving zijn geworden van diverse vissoorten”, vertelt Carolina Marcías, sinds 2019 mede-eigenaar van Scubaçao.

‘Niet legaal’

Op de plek waar de koraaltuinen stonden, worden nu onderwateractiviteiten aangeboden. Een lokaal bedrijf biedt op het natuurlijke zandpad op de zeebodem onderwaterwandelingen aan. Volgens Traves Savage, eigenaar van het bedrijf SeaTrek Curaçao hadden deze koraaltuintjes hier helemaal niet mogen staan. “Deze koraaltuintjes zijn precies op de plek gezet waar SeaTrek haar activiteiten aanbiedt en dat mag niet. Ook zijn deze koraaltuinen niet legaal”, aldus Servage.

De eigenaar beroept zich op een artikel waarbij Hans Pleij van duikschool Curious2dive beticht wordt van het illegaal houden van een koraaltuin bij de Tugboat, een strandje aan de oostkant van Curaçao. Het stuk, wat een opiniestuk betreft, geschreven door Bryan Horne, blijkt alleen niet meer accuraat. Zowel Bryan Horn als oud-minister Steven Martina geven aan dat voor deze plek inmiddels de juiste vergunningen verstrekt zijn. Ook Pol Bosch, oprichter van het CRFC, waar Scubaçao mee samenwerkt, geeft aan dat zij alle juiste vergunningen hebben om koraalrestauraties te doen.

“Wij hebben onze vergunningen sinds 2015, sinds wij begonnen zijn met onze stichting. Wij hebben geen activiteiten ondernomen met betrekking tot de koralen voordat wij de vergunningen hebben ontvangen van de betreffende minister”, aldus Bosch. Wel bevestigen zij dat er veel illegale koraaltuinen op Curaçao zijn, maar dat zij hier niet bij betrokken zijn en dat Scubaçao hier niet onder valt.

Wel of geen vergunning voor onderwateractiviteiten

Bij de vraag aan SeaTrek of zij vergunningen hebben om op die specifieke locatie activiteiten aan te bieden, geeft Vernon Suares namens SeaTrek aan dat zij deze vergunning wel hebben, maar wil hij deze niet overhandigen. Later geeft hij aan geen vergunning nodig te hebben om in open zee activiteiten aan te bieden.

Marcías geeft ondertussen aan neergeslagen te zijn. “Al het werk van het opplanten, onderhouden en uitplanten van de koralen is voor niks is geweest. Al het werk van RNC, het personeel van Scubaçao, vrijwilligers en de duikgemeenschap wat we in het project hebben gestopt om het rif van Curaçao gezonder te maken, is vernietigd”.

Lees ook: