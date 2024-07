Evenementen Korte Film Competitie voor de achtste keer van start Redactie 06-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het 48 Hour Film Project Curaçao staat weer voor de deur en de inschrijving is inmiddels officieel van start gegaan. In het weekend van 27-29 september krijgen zowel hobbyisten als ervaren filmmakers de kans om hun creativiteit te laten zien. Voor de achtste keer vindt deze unieke competitie plaats en biedt kans om deel te nemen aan de internationale filmfestival Filmapalooza in Seattle in 2025.

Het concept is simpel: teams moeten in één weekend een korte film tussen de vier en zeven minuten schrijven, opnemen en monteren. Elk team krijgt een aantal opdrachten die in de film moeten voorkomen, waaronder een rekwisiet, een personage en een specifieke zin. Vervolgens trekt elk team vlak voor de start een unieke genre uit de bus waar de film aan moet voldoen. Om 19:00 uur op vrijdag 27 september begint het avontuur en hebben de teams precies 48 uur om hun meesterwerk in te leveren.

Award Show en Screening

Op donderdag 10 oktober worden alle films vertoond in The Movies Otrobanda, gevolgd door een Award Show. De Films worden beoordeeld door een vakjury in verschillende categorieën, waaronder Beste Film, en ook is er een publieksprijs. De films zijn daarna nog enkele dagen te zien bij The Movies.

De winnende film van Curaçao wordt vertoond op het prestigieuze Filmapalooza filmfestival dat in maart 2025 plaatsvindt in Seattle. Tijdens Filmapalooza zal de Curaçaose inzending het opnemen tegen andere winnaars uit meer dan honderd steden wereldwijd.

Dankzij de steun van lokale sponsors krijgen de vertegenwoordigers van het winnende team de kans om naar Filmapalooza te reizen. Eerdere deelnemers noemden het festival ‘verbredend’, ‘stimulerend’ en ‘inspirerend’. De top films van Filmapalooza worden vervolgens vertoond op het Franse Cannes Film Festival.