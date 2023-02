Kosten van levensonderhoud nog nooit zo hoog gestegen op Curaçao als in 2022

WILLEMSTAD – De consumentenprijzen op Curaçao zijn in 2022 gemiddeld met 7,4 procent gestegen. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend. Niet eerder deze eeuw was de inflatie zo hoog.

In 2021 bedroeg de inflatie 3,8 procent en in 2020 was de inflatie ‘maar’ 2,2 procent.

Record

Ondanks dit record, valt de inflatie op Curaçao lager uit dan die in Nederland. Daar gingen de prijzen vorig jaar 9,6 procent omhoog. De maanden september en oktober noteerden in Nederland zelfs een geldontwaarding van ruim veertien procent .

In 2022 zijn vooral de booschappen fors duurder geworden. In totaal moet er nu ruim 15 procent meer betaald worden bij de kassa voor dezelfde boodschappen een jaar geleden.

Ook woninginrichting en huisraad werden fors duurder (12,6 procent), vervoer en communicatie (11,2 procent), en dranken en tabakswaren (10,9 procent).