KPMG Meijburg schikt met het OM

Voormalig fiscaal dienstverlener KPMG Meijburg & Co Caribbean heeft vervolging afgekocht bij het Openbaar Ministerie. Het gaat om een bedrag van 140.000 gulden om strafvervolging te voorkomen. De KPMG-er die volgens het OM feitelijk leiding gaf aan het witwassen moet 65.000 gulden betalen.

De onderneming van KPMG Meijburg nam vóór 2015 aan het handelsverkeer deel met de vennootschappen KPMG Tax & Legal Services B.V.

Dollar-swipen

De maatschappijen faciliteerden verschillende witwasactiviteiten, zoals dollar-swipen of dollar-toerisme, waarbij met ongeveer 1 miljoen creditcardtransacties aan toeristen – vooral met de Venezolaanse nationaliteit – in de jaren 2004 tot 2014 voor 320 miljoen Amerikaanse dollars is uitbetaald.

De transacties werden in de boeken van de ‘swipe-onderneming’ die deze creditcardtransacties kanaliseerde verhuld als aankopen van kleding of medicijnen.

KPMG Meijburg heeft in de jaren 2007 tot en met 2013 de aangiften winstbelasting verzorgd ten behoeve van de swipe-onderneming. Zij maakte bij het doen van deze belastingaangiften geen melding van deze swipe-activiteiten, terwijl zij daar wel van op de hoogte was. Bovendien was dat volgens het OM wel geboden omdat dat van een goede poortwachter verwacht wordt. KPMG heeft daarmee bijgedragen aan het potentieel benadelen van de belastingdienst Curaçao.

Redenen voor een transactie

Het OM is van oordeel dat KPMG zich schuldig heeft gemaakt aan strafrechtelijk verwijtbaar handelen door het doen van onjuiste belastingaangiftes. Tegelijkertijd is het OM van oordeel dat er goede redenen zijn om de kwestie af te doen door middel van een transactie.

KPMG Meijburg is kort na doorzoeking van haar kantoorpand door de justitiële autoriteiten niet meer als onderneming operationeel. Ook is reeds met de betrokken accountantsfirma een transactie aangegaan. Daarnaast is het fiscale nadeel voor de belastingdienst reeds door de swipe-onderneming gecompenseerd door middel van naheffingen en fraudeboetes.

