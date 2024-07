Politie en Justitie Schotte verliest ook in hoger beroep ORCO-vonnis Redactie 23-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Ook in hoger beroep verliest Gerrit Schotte zijn zaak tegen de ORCO-bank. Die had de bankrelatie met de voormalig premier beëindigd. Volgens het Gerecht in Eerste aanleg terecht, en nu concluderen de drie rechters in hoger beroep hetzelfde.

Schotte startte na zijn vrijlating een zogenoemde crowdfundactie, waarbij de gemeenschap geld kon storten op zijn rekening bij ORCO-Bank. Deze privé-rekening was bedoeld voor zijn salaris en persoonlijke uitgaven en niet voor activiteiten zoals derdenstortingen om inkomsten te genereren.

Toen ORCO zijn rekening opzegde, begon Schotte een rechtszaak tegen de bank om zijn rekening heropend te krijgen en verzocht de rechter om alle transacties normaal te laten verlopen. Hij eiste dat de bank de rekening zou heropenen en zijn bankkaart niet zou annuleren of enige actie zou ondernemen die zijn banktransacties zouden belemmeren. Daarnaast verzocht Schotte om toegang tot mobiel en internetbankieren te behouden.

Schotte hoopte met de actie in ieder geval een deel van de 1,8 miljoen gulden binnen te halen, die hij moet betalen in het kader van een onteigeningszaak na zijn veroordeling voor corruptie in overheidsdienst, witwassen en valsheid in geschrifte.

347