Politie en Justitie Politie zoekt 17-jarige verdachte van meerdere misdrijven Dick Drayer 24-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De politie is op zoek naar de 17-jarige Ackeem Marlando Jozef Mathilda, geboren op Curaçao, die verdacht wordt van betrokkenheid bij meerdere misdrijven, waaronder overvallen, afpersing, heling en overtreding van de vuurwapenwet.

De politie roept iedereen die informatie heeft over de verblijfplaats van de verdachte op om contact op te nemen. De politie is te bereiken via de telefoonnummers 724-6230, 917, of anoniem via 108.

Elke informatie, hoe klein ook, kan helpen bij het opsporen van de verdachte, aldus de oproep.

