Sint Maarten Video van de beschieting op politicus Olivier Arrindell Dick Drayer 19-07-2024 - 4 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Er zijn beelden opgedoken van de beschieting van politicus Olivier Arrindell op Sint Maarten. Die tonen hoe Sabine Gousse, de vrouw van Arrindell, gekleed in een wit shirt, uit een auto stapt en naar de bestuurder van de andere auto loopt. Na enkele seconden keert ze terug naar haar auto. De bestuurder van de andere auto stapt vervolgens uit, begint te schieten en rent achter de auto van Olivier Arrindell aan.

De omstreden zakenman en politicus werd afgelopen dinsdag beschoten in zijn auto. Bij het incident kwam zijn vrouw om het leven en raakte zijn dochter en een partijgenoot gewond.

Interview

In een exclusief interview met journalist Andrew Dick onthult Arrindell hoe hij en zijn familie slachtoffer werden van de brute schietpartij. Arrindell benadrukt indat gesprek de noodzaak van vrede en gerechtigheid in de nasleep van de aanval.

Arrindell beschrijft in het gesprek de schokkende details van de aanval. Hij ontving een sms-bericht waarin hem werd gevraagd om bepaalde documenten op te halen. Hij koos daarvoor naar eigen zeggen voor een plaats waar camera’s aanwezig waren. Er was volgens hem sprake van een hinderlaag.

“Als ik uit de auto was gestapt, zou ik vermoord zijn voor de ogen van mijn vrouw en kind,” zegtArrindell. Sabine werd neergeschoten toen ze terugliep naar de auto. Arrindell’s partijgenoot Laurence beschermde zijn dochter en raakte gewond aan zijn arm, terwijl Arrindell zelf in zijn rug werd geschoten.

Arrindell benadrukt dat de schutter een amateur is en dat de aanval slecht was gepland. Hij vermoedt dat er meer mensen betrokken waren, gezien de getinte ramen van de andere auto.

Politieke veiligheid

De schietpartij heeft niet alleen Arrindell persoonlijk geraakt, maar heeft ook wijdverspreide zorgen gewekt over de politieke veiligheid in Curaçao. Arrindell benadrukte dat zijn vrouw, een Amerikaanse burger geboren in Puerto Rico en een Franse nationaliteit, onschuldig was en slechts het slachtoffer werd van politieke vijandigheid. De politicus ziet de aanval als een politieke moordpoging, bedoeld om hem het zwijgen op te leggen vanwege zijn strijd tegen corruptie.

Een claim die door premier Luc Mercelina niet wordt gedeeld. In zijn nationale toespraak gisteravond, zei de demissionaire premier dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn voor een politieke aanslag.

OMC-leider Olivier Arrindell uit zijn frustratie over degenen die twijfelen aan de politieke motieven achter de aanslag. In een interview met “The Daily Herald” verklaart Arrindell dat hij bewijs heeft, zoals WhatsApp-berichten, die nu deel uitmaken van het moordonderzoek.

De politie werkt intensief aan het onderzoek, waarbij hulp is ingeroepen uit Nederland, die twintig extra RST-mensen heeft gestuurd. ook Curaçao helpt mee.

Campagne

Ondanks de tragedie blijft Arrindell vastbesloten zijn politieke campagne voort te zetten. “Niets zal veranderen in mijn campagne,” zei hij. “Ik zal doorgaan met het verspreiden van mijn boodschap en mijn veiligheidsteam is al geregeld.”

Arrindell bekritiseerde ook het politieke klimaat waarin dergelijke aanvallen plaatsvinden en riep op tot een einde aan het geweld. “Waarom willen ze me dood?” vroeg hij retorisch. “Mijn vrouw was mijn beschermengel en redde mijn leven. Dit kan niet ongestraft blijven.”

