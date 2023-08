KRO-NCRV volgt stagiaires op Curaçao voor nieuw programma

Voor een nieuw programma met de naam Stagiairs volgt KRO-NCRV vijf jongvolwassenen die stage lopen op het eiland Curaçao. De zesdelige serie toont het avontuur van de Nederlandse Demi, Chaima, Bart, Ralph en Viktoria aan de andere kant van de wereld.

De vijf jongeren in het programma volgen uiteenlopende stages. Zo loopt de 19-jarige Demi bijvoorbeeld stage bij de marine op het eiland. “Ik verwacht dat de komende tijd een hele leuke, leerzame, maar ook drukke periode gaat worden. Ik hoop door deze stage zelfstandiger te worden, vriendschappen te sluiten en alle ervaringen mee terug te nemen naar Nederland”, zegt ze.

Het stagelopen in het buitenland brengt ook persoonlijke uitdagingen met zich mee voor de stagiairs. Zo viert Chaima (20) voor het eerst het Suikerfeest zonder haar familie. De 19-jarige Bart ontdekt de lhbti-gemeenschap op het eiland.

Stagiairs is vanaf donderdag 14 september te zien op NPO 3. Naast de vijf jongeren in het programma wordt nog een zesde stagiair gevolgd voor een onlineserie, Romie. Haar avontuur is vanaf 14 september te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3.