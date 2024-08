Toerisme Laatste pre-conferenties over duurzame groei van de toerisme-industrie Redactie 09-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In samenwerking met het Ministerie van Economische Ontwikkeling en CHATA worden de laatste twee pre-conferenties gehouden ter voorbereiding op de Nationale Toerisme Conferentie, die op 27 september plaatsvindt ter ere van Wereld Toerisme Dag. De focus ligt op de duurzame groei van de toerisme-industrie ten gunste van de Curaçaose gemeenschap

Op 14 augustus ligt de nadruk op de betrokkenheid van de gemeenschap bij toerisme. Er wordt aandacht besteed aan het vergroten van bewustwording en participatie in alle sectoren, het stimuleren van de betrokkenheid van jongeren bij toerismeplanning, en het creëren van meer kansen voor lokale ondernemers.

De volgende dag, op 15 augustus, worden strategieën besproken om zowel lokaal als mondiaal concurrerend te blijven. Ook het ondersteunen van lokale ondernemers en het analyseren van belemmeringen die deelname aan het toerisme kunnen hinderen, komen aan bod.

Deze pre-conferenties zijn bedoeld voor werknemers in de toerismesector, lokale ondernemers, jongeren (minimumleeftijd 18 jaar), en iedereen die geïnteresseerd is in het bijdragen aan de ontwikkeling van toerisme op Curaçao. De sessies bieden een platform voor het delen van ideeën en het deelnemen aan discussies over belangrijke onderwerpen die bijdragen aan duurzame groei.

De pre-conferenties in mei en juni bespraken reeds de uitdagingen en sterke punten van Curaçao als toeristische bestemming, evenals diversiteit en authenticiteit. De uitkomsten van de sessies op 14 en 15 augustus dienen als voorlopige resoluties die tijdens de conferentie in september verder worden besproken, met als doel om deze te vertalen naar concrete acties.

27