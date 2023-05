Laser Airlines verbindt Caracas weer met Curaçao

WILLEMSTAD – De Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Laser Airlines is de tweede luchtvaartmaatschappij die vluchten naar Curaçao gaat uitvoeren na de heropening van de grenzen tussen Venezuela en Curaçao. Gisteren landde een toestel van de Venezolaanse maatschappij.

De vluchten van Laser Airlines vertrekken vanuit Caracas. Het is niet de eerste keer dat de luchtvaartmaatschappij een verbinding tussen Venezuela en Curaçao aanbiedt. Bij aankomst op de internationale luchthaven Hato kreeg het vliegtuig traditioneel een watersaluut.

De vluchten van Laser Airlines worden twee keer per week uitgevoerd op dinsdag en vrijdag, met een MD82-vliegtuig en een capaciteit van 150 stoelen. De Curaçao Tourism Board CTB is verheugd dat er nog een andere luchtvaartmaatschappij is begonnen met het aanbieden van vluchten vanuit Venezuela, ditmaal vanuit de hoofdstad Caracas.

“Het feit dat de vlucht vanuit Caracas vertrekt, biedt Venezolanen en De Curaçaose gemeenschap meer opties voor reizen”, zegt CTB, die momenteel verschillende marketingacties uitvoert in Venezuela om het geactualiseerde toeristische product van Curaçao te laten zien, waaronder accommodaties, restaurants en verschillende toeristische attracties.