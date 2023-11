Lijk gevonden bij Marichipier in Punda

WILLEMSTAD – Vroege wandelaars hebben vanochtend een lijk gevonden bij de Marichipier, net achter het gebouw van het Openbaar Ministerie. Ze ontdekten het lichaam op de bodem van de zee, juist toen de golven het lichaam naar de oppervlakte brachten.

Volgens voorlopige informatie gaat het om een man die was gaan zwemmen en om nog onbekende redenen in de zee is overleden. Het is nog onduidelijk of hij verdronken is of door een andere oorzaak in het water is omgekomen. Autopsie moet de exacte doodsoorzaak vaststellen.

De politiearts, dr. Maduro, heeft het overlijden bevestigd en een patholoog was ook ter plaatse. Het lichaam is in beslag genomen voor het nodige onderzoek.