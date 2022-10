Loekie Morales uitgenodigd bij Siman Ban Lesa op Curaçao

WILLEMSTAD – De Kinderboekenweek op Curaçao begint volgende week 31 oktober en duurt tot en met 4 november. Siman Ban Lesa, zoals de week in het Papiaments heet is het grootste jaarlijkse literatuurevenement voor kinderen op Curaçao.

Auteurs van het eiland en enkele andere uitgenodigde auteurs uit het buitenland bezoeken scholen op het eiland om verhalen te vertellen, te acteren en voor te lezen aan kinderen.

Een van de auteurs die deelneemt is Loekie Morales. Ze is al jaren een graag geziene gast onder de bezoekers van de kinderboekenweken van Suriname en de Nederlandse Caribische eilanden. Dit jaar bezoekt ze 9 scholen en verschillende signeersessies en naschoolse sociale evenementen

Morales publiceerde onlangs haar nieuwste spirituele vierlingen; ‘Emma La’s Gouden Hart’, ‘Emma La’s Gouden Hartje’, ‘El Corazon de Oro de Emma La’ en ‘E Kurason di Oro di Emma La’.

Zorgen en delen

Dit boek is voor de leeftijdsgroep vijf tot zeven jaar en gaat over een 5-jarig meisje Emma La, die heel empathisch is. Ze komt uit een hardwerkende middenklasse migrantenfamilie in een rijk land en heeft alles waar haar hart naar verlangt.

Maar ze denkt altijd aan haar familie in nood in het thuisland van haar moeder. Ze helpt haar moeder om het leven van haar familie in het buitenland te vergemakkelijken.

‘Dit is een verhaal over zorgen en delen, ik heb het uit het echte leven vastgelegd toen ik twee jaar geleden Orlando, Florida bezocht’, zegt Morales.

Armoede en honger

‘Het hele verhaal van Emma La past in de Global Goals 1 en 2 thema’s van de Verenigde Naties. De bestrijding van extreme armoede en uitbannen van honger is de eerste belangrijke reeks wereldwijde doelen die voor bijna elk land over de hele wereld worden geïmplementeerd.

Een enorme taak voor de overheid, maar ook voor NGO’s, de particuliere sector, de academische wereld en andere groepen. Landen moeten het naar een hoger niveau tillen om in de regio en internationaal samen te werken om die doelen te bereiken. Emma La is een waargebeurd verhaal, makkelijk leesbaar voor de doelgroep’, legt ze uit.

Morales heeft voor verschillende leeftijdsgroepen een schriftelijke training gevolgd, waarbij het AVI-systeem wordt gebruikt om elke doelgroep beter te boeien.

Met dit boek, met als thema een goede burger zijn, jezelf en anderen helpen en zorgen voor anderen, zal Loekie Morales deelnemen aan het Siman Ban Lesa evenement.