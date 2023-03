Maduroschool sluit, gebouw wordt in gebruik genomen door Myrne Duvale School

WILLEMSTAD – De C.M.L. Maduroschool in Kira Piedra gaat dicht. De leerlingen moeten het volgende schooljaar een andere school zoeken. Dat heeft het ministerie van Onderwijs bekend gemaakt. De sluiting is het gevolg van het teruglopende aantal leerlingen, waardoor de school niet meer rendabel kan opereren.

Op 31 juli gaat de stekker eruit. Maar het gebouw blijft zijn bestemming houden. De Skol Myrna Dovale in de Wageningenstraat gaat door de groei van het speciale onderwijs daar weg en verhuist naar het grotere en modernere gebouw van de Maduroschool.

De Myrna Dovale School is uniek en de enige in zijn soort voor speciale scholen. Als onderdeel van onze regeringsscholen is Myrna Dovale School de enige school voor studenten met een auditieve beperking en/of taal op Curaçao.

Sinds 1970 biedt Myrna Dovale School onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking, TOS en/of autisme op drie niveaus van onderwijs: LOM, MLK en ZMLK, afhankelijk van de behoefte van de student.

In de loop der jaren is de focusgroep van Myrna Dovale School gegroeid en veranderd. De school geeft nog steeds onderwijs aan studenten met een auditieve beperking en taalontwikkelingsstoornissen, maar Myrna Dovale School trekt steeds meer studenten met autisme aan. Deze specifieke populatie is aanzienlijk gegroeid.

De focusgroep van Myrna Dovale School is inmiddels zo groot geworden dat de locatie aan Wageningenstraat niet meer leerlingen kan herbergen. Een verhuizing naar een grotere schoollocatie is onontkoombaar.

Vanaf 1 augustus zullen de leerlingen van de basisschool C.M.L. Maduro, in overeenstemming met de ouders, worden herplaatst op scholen in de buurt.