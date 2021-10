Man doodgeschoten in Tera Kòra

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Gistermorgen is een man doodgeschoten in Tera Kòrá. Het gaat om de De 29-jarige Ramon Melendez Requena, geboren op Curaçao.

Een buurtbewoner hoorde schoten en daarna het sluiten van een autodeur. In het midden van de straat stond een witte BMW. Toegesnelde hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen.

Later op de dag deed de politie een inval in een woning op Bandariba. Daar werden een grote hoeveelheid wapens en munitie in beslag genomen evenals schoenen, uniformen en zaklampen van de Nederlandse Marine, vier auto’s en drie waardevolle horloges. Er zijn nog geen arrestatie verricht.

