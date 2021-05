Man ernstig gewond door gasexplosie

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – Een man is gisteren ernstig gewond geraakt bij een gasexplosie in Lagunisol aan de Caracasbaaiweg. Het incident gebeurde bij zijn huis tijdens de installatie van een gasfornuis.

De hulpdiensten troffen de man in verwarde toestand aan bij het zwembad van Lagunisol. Hij had tweedegraads brandwonden en is met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het huis van de man heeft door de ontploffing veel schade opgelopen.