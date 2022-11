Man krijgt minder straf vanwege slecht politieonderzoek

WILLEMSTAD – De rechter in eerste aanleg heeft een man veel minder straf gegeven dan geëist omdat het politieonderzoek rammelde. Dat meldt de Èxtra. De man had achttien pakketten marihuana vanuit Bonaire naar Curaçao gesmokkeld.

Dat viel op in de bagagehal van Hato, omdat de koffer zeer zwaar was. Bij controle bleek er een valse bodem in de koffer te zitten, waarin de drugs zat verstopt.

Tegen de politie zei de man van niks te weten en zijn koffer ook aan niemand afgestaan te hebben. Maar zijn advocaat zei tijdens de behandeling dat zijn cliënt alles toegaf en de drugs zelf in zijn koffer te hebben gedaan.

Maar de rechter vond zijn bekentenis niet voldoende omdat het politieonderzoek niet volledig was. De politie had veel vragen niet gesteld, waaronder vragen over de herkomst van de koffer.

Om die reden week de rechter af van de eis van twee jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk en gaf de man zes maanden voorwaardelijk. Hij hoeft dus niet de cel in, tenzij hij weer in de fout gaat.