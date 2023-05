Meer dan 500 kilo drugs onderschept door Zr.Ms. Groningen en Kustwacht

Het marineschip Zr.Ms. Groningen heeft in de nacht van 22 op 23 mei een drugstransport onderschept in de Caribische Zee. Tijdens de actie, waarbij ruim 500 kilogram marihuana in beslag werd genomen, werden vier vermoedelijke smokkelaars gearresteerd.

Nog geen 24 uur na het begin van haar patrouille kreeg Zr.Ms. Groningen melding van de Kustwacht over een verdachte go-fast-boot. De Groningen zette daarop haar twee snelle FRISC-boten in om de verdachte boot tot stilstand te brengen. De vier verdachten aan boord werden volledig verrast en gaven zich onmiddellijk over.

De succesvolle actie is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Kustwacht Caribisch gebied en het stationsschip van de Koninklijke Marine. Aan boord bevindt zich een team van het Nederlandse Fleet Marine Squadron (FMS). De verdachten en de in beslag genomen drugs zijn overgedragen aan de Kustwacht Caribisch gebied. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Sinds mei 2023 dient Zr.Ms. Groningen als stationsschip in het Caribisch gebied. Het combineert anti-drugsoperaties met ondersteunende taken voor de Kustwacht Caribisch gebied en het verlenen van humanitaire hulp.