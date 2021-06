Meet & Greet Jandino in de Movies

WILLEMSTAD – Jandino komt volgende week dinsdag naar Curaçao. Aanleiding is de bioscoophit Judeska In Da House. Die ging vorige donderdag in première in Punda en in Otrobanda en is inmiddels de best bekeken film.

De meet & greet met Jandino begint om acht uur in de VIP-zaal en 20.30 in de gewone zaal in The Movies in Otrobanda. Jandino belooft alle vragen van fans te beantwoorden.

