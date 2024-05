Politie en Justitie Menselijke resten gevonden in verlaten huis in Ser’i Kandela Redactie 23-05-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – Gisteren in de namiddag heeft de politie verschillende eenheden naar Ser’i Kandela gestuurd na de ontdekking van menselijke resten. Volgens de eerste informatie zijn er een hoofd en delen van een lichaam verspreid aangetroffen.

Rond vijf uur in de namiddag ontving de politiecentrale melding van lichaamsdelen die waren gevonden in de Kaya Sobrekama in Ser’i Kandela. Uit het onderzoek ter plaatse bleek dat een voorbijganger in een verlaten huis meerdere menselijke lichaamsdelen had gevonden, waaronder een hoofd.

Een forensisch arts was ook aanwezig op de locatie. Op bevel van de officier van justitie zijn de lichaamsdelen in beslag genomen voor verder onderzoek. Of het om een misdrijf gaat, kan nu nog niet geconcludeerd worden.

Pas na het onderzoek kan de politie bevestigen om wie het gaat. Wel is bekend dat er een persoon sinds 9 mei vermist is en dat er een grote zoekactie plaatsvond in de omgeving van Hato en Souax.

Een speciaal team van Cusar Caribbean Urban Search and Rescue, samen met de politie en andere mensen, heeft twee dagen gezocht zonder de vermiste persoon te lokaliseren. Maar enkele dagen later werd de vermiste persoon nog gezien in de buurt van Souax.