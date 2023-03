MFK betreurt uitspraken over drugshandel door overheid curaçao

WILLEMSTAD – Premier Gilmar Pisas betreurt de uitspraken van partijgenoot Juniël Carolina over de verkoop van in beslag genomen drugs om de staatskas te spekken. Pias deed dat als politiek leider van de MFK.

Carolina ging afgelopen donderdag tijdens een Statenvergadering in de fout, toen hij suggereerde om afgepakte drugs van criminelen te verkopen en de 175 miljoen gulden die dat op zou leveren gebruikt zou kunnen worden door de overheid van Curaçao.

“Een parlementslid is verplicht om te stemmen en te handelen in overeenstemming met zijn of haar geweten en zonder ruggespraak”, aldus Pisas. “Maar zijn ideeën zijn niet in lijn met de denkwijze van de MFK.”

De partij staat volgens Pisas voor het handhaven van wetten op Curaçao en zijn partij tolereert op geen enkele manier enige overtreding van due wetten door enige bestuurder of inwoner van Curaçao.

Pisas gaat zelfs zo ver, dat zijn MFK excuses aanbiedt aan het volk van Curaçao voor de verklaring van Carolina.

Carolina zelf heeft zich nog niet verontschuldigd voor zijn uitlatingen.