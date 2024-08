Onderwijs Miguel Pourier Academy levert unieke gymnasiast af Redactie 08-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Miguel Pourier Academy viert een bijzondere mijlpaal met de afstudeerprestatie van Sarah van Dam. Sarah van Dam heeft via het Nederlands Staatsexamen, vorige maand afgerond op Bonaire, haar gymnasiumdiploma behaald.

Deze prestatie markeert volgens de Academy een uniek moment haar jonge geschiedenis. “Sarah van Dam heeft met haar doorzettingsvermogen en ijver het Staatsexamen gymnasium met succes afgerond. Haar succes is een inspiratie voor medeleerlingen en een bewijs van de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding aan de Miguel Pourier Academy.”

Directeur Esmee Jakobs is trots op Sarah en haar bijzondere prestatie. “Haar succes toont aan wat mogelijk is met hard werken, vastberadenheid, gecombineerd met de juiste ondersteuning, het bieden van de mogelijkheden en onderwijs vanuit school. We hopen dat haar verhaal andere leerlingen zal motiveren om ook het beste uit zichzelf te halen op MAVO, HAVO, VWO en VWO plus niveau”.

Sarah gaat aan de Universiteit van Amsterdam geneeskunde studeren. Ze heeft inmiddels haar diploma, samen met andere geslaagden op MAVO, HAVO en VWO niveau in ontvangst genomen tijdens een feestelijke ceremonie bij restaurant de Gouverneur, waar familie, vrienden en het onderwijzend personeel van de Miguel Pourier Academy samen kwamen om haar succes en dat van andere geslaagden te vieren.

