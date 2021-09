Miljardair Richard Branson op Curaçao

8 Gedeeld

WILLEMSTAD – De Britse miljardair Richard Branson was gistermiddag op Curaçao. Hij bracht een bezoek aan Substation Curaçao bij het Seaquarium en ging ook met een trip mee onder water.

Mogelijk dat Branson de onderzeeër wil kopen. Branson is de oprichter van de Virgin Group. In juli dit jaar ging hij als een van de drie oudste mensen de ruimte in met zijn Virgin Galactic Unity 22.

