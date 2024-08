Algemeen Minister van Financiën werkt aan wet die banken verplicht om rekeningen te openen voor alle burgers Redactie 09-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het ministerie van Financiën werkt aan wetgeving die banken verplicht om rekeningen te openen voor alle burgers en bedrijven op Curaçao. Dit initiatief maakt deel uit van een breder plan voor financiële inclusie, waarmee de regering wil zorgen dat iedereen toegang heeft tot het binnenlandse betalingssysteem.

Met het voornemen reageert minister Javier Silvania op vragen van MFK-parlementslid Ramon Yung over de impact van de huidige financiële en bancaire situatie op de economie van Curaçao. Yung had zijn zorgen geuit over het feit dat niet elke burger of onderneming in staat is om een bankrekening te openen bij lokale banken.

Een van de belangrijkste voorstellen is de introductie van een basisbetaalrekening. Deze rekening moet beschikbaar zijn voor iedereen, en banken zullen wettelijk verplicht worden om deze binnen tien dagen na aanvraag te openen.

Daarnaast werkt het ministerie aan de oprichting van een nieuwe betaaldienstverlener. Deze dienstverlener biedt bankdiensten aan aan personen en bedrijven die momenteel geen toegang hebben tot een bankrekening bij bestaande lokale banken.

Silvania bespreekt in zijn beantwoording ook de mogelijkheid van een Nationale Bank voor Curaçao. Hij ziet hier veel voordelen in, maar benadrukt dat er nog verschillende aspecten moeten worden onderzocht. “Het is belangrijk om de impact van een Nationale Bank op de economie en op de concurrentie met commerciële banken goed in kaart te brengen voordat een besluit wordt genomen.”

