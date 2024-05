Algemeen Minister vraagt duidelijkheid van Dierenbescherming Curaçao Redactie 13-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Javier Silvania, heeft zijn zorgen geuit over de werkwijze en financiële situatie bij de Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC). De minister dringt aan op opheldering van de stichting en verzoekt om spoedig een gedetailleerd verslag van de financiën en toekomstplannen.

De oproep komt na de aankondiging van de SDBC dat ze het dierenasiel in Parera, ter gelegenheid van hun 75-jarig bestaan, zullen sluiten vanwege financiële tekorten. Deze beslissing beperkt de stichting tot het uitvoeren van alleen sterilisatie- en educatieprojecten. “De continuïteit van de dierenbeschermingsactiviteiten staat op het spel,” stelt Silvania, die bezorgd is over het stopzetten van essentiële diensten.

In het gesprek met het Antilliaans Dagblad benadrukte de minister dat de jaarrekening van 2023 nog steeds niet is ingediend, en ook de subsidieaanvraag voor 2024 laat op zich wachten. Hij beschrijft dit als een teken van ‘nalatigheid’ van het bestuur van de SDBC in het reageren op verzoeken van Veterinaire Zaken en andere belanghebbenden.

De financiële problemen van de stichting worden verder verergerd door een daling van de donatie-inkomsten, die volgens de stichting deels te wijten is aan ‘onrechtvaardige aanvallen’ van andere organisaties. Deze financiële zorgen dwingen de stichting tot bezuinigingen, waaronder het afvloeien van personeel en het zoeken naar adoptiegezinnen voor de dieren.

De minister heeft verzocht om uiterlijk 15 mei een update te ontvangen die inzicht geeft in de huidige staat van zaken, de verwachte datum voor het indienen van de jaarrekening en de plannen om de effectiviteit van de stichting te herstellen. Dit is noodzakelijk om de rol van de Dierenbescherming in de uitvoering van de nieuwe Landsverordening dierenwelzijn te waarborgen.

Silvania benadrukt het belang van de SDBC voor de Curaçaose gemeenschap en de noodzaak om de stichting te ondersteunen in haar missie, terwijl ook wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van het bestuur om transparant te opereren en samen te werken met de overheid om de continuïteit van de dierenbeschermingsactiviteiten te waarborgen.

De Dierenbescherming reageert morgen op vragen van de redactie van Curacao.nu.